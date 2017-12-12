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Как в Хануку происходят чудеса, так возродилось наше государство, наша столица - посол Израиля в Грузии
12.12.2017 21:35
«Когда в праздник Хануки происходят чудесные вещи, также случилось чудо и наше государство возродилось, как и наша столица»-, — заявил посол Израиля в Грузии Шафтай Цур, который пристутствовал в главной тбилисской синагоге на мероприятии приуроченном к еврейскому празднику Ханука.
«В этом году праздник Ханука особенный, потому что, как известно, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Еще 70 лет назад, когда государство Израиль заново сформировалось, с того дня Иерусалим является нашей столицей. Каждый еврей на протяжении тысячелетий день и ночь произносил — «Следующий год в Ерушалаиме» и как в Хануку творятся чудеса, так и произошло настоящее чудо и возродилось наше государство, наша столица.
Большое спасибо президенту Дональду Трампу и я верю, что на протяжении следующих шести лет не только посольство США переедет из Тель — Авива в Иерусалим, но и за ними последуют и диппредставительства других стран», — заявил посол Израиля в Грузии.
По словам Шаптая Цура, в этом году на праздник был приглашен глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили, который зажег первую свечу в праздник. На Хануке присутствовали также много гостей к которым посредством видеообращения обратился премьер — министр Израиля Беньямин Нетаньяху и поздравил гостей с праздником Хануки.
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