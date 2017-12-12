Квирикашвили: Когда я зажгу свечу Хануки, загадаю, чтобы в Израиле, Грузии и во всем мире был мир

12.12.2017 21:45 «Когда я зажгу свечу Хануки, загадаю, чтобы в Израиле, во всех еврейских семьях был мир, в Грузии и во всем мире чтобы никто не видел бы плачущего ребенка», — об этом заявил премьер министр Грузии Георгий Квирикашвили на праздновании Хануки в главной столичной Синагоге.



По его словам, для Грузии 26-ти вековая дружба между грузинами и евреями, это уникальный случай, когда между двумя братскими народами так много общего.



«Для меня большая честь, обратиться в этот день к нашим самым древним друзьям. Хочу поздравить вас с очень важным праздником, который отмечается как победа добра над злом. Для нас, грузин, этот праздник символичен и там где мы находимся, в этом районе Тбилиси, сосредоточены все представительства традиционных религий в Грузии. Наши народы объединяет 26-ти вековая дружба. У нас общая история, в том числе история борьбы, когда грузины сражались за евреев, а евреи жившие в Грузии воевали за грузин. Вместе мы боролись за сохранение святынь наших народов. Эти истории помнят все, которые уже вписаны золотыми буквами в книгу общей истории и дружбы между нашими нациями», — заявил Квирикашвили.

















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