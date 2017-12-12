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Саакашвили рассказал, откуда деньги у его движения


12.12.2017   23:34
Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили отрицает, что его финансируют олигархи и Россия. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передает "Радио Свобода".

"В моей семье нет денег ... Нам финансово помогают люди, это партия публикует, это их дело. Если кто-то нам лично помогает, это наше личное дело ... Но это не олигархи точно, это точно не Россия .. это, как правило, средний, малый бизнес ... в последние дни в том же лагере в течение дня несколько человек, обще принесли несколько тысяч долларов", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что не знаком с Сергеем Курченко и не разговаривал с ним.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Суд отпустил Саакашвили на время расследования.






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