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Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку - СМИ


13.12.2017   10:34
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время разговора с президентом Петром Порошенко сообщил, что уходит в отставку, сообщает Front News International со ссылкой на неназванный источник.

Согласно информации источника, между Порошенко и Луценко состоялся телефонный разговор, в ходе которого генпрокурор сообщил об уходе с должности, однако по просьбе президента, глава ГПУ до конца текущего года останется на своем посту.

По словам источника, причиной решения Луценко является не только ситуация, связанная с бывшим руководителем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а и то, что в США Луценко обвиняют в дискредитации НАБУ.






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