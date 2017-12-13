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Эксперт назвал опубликованные ГПУ против Саакашвили аудиозаписи дайджестом из 24 фрагментов
13.12.2017 11:28
Записи телефонных разговоров, которые, по данным Генпрокуратуры, вели лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили и беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко, являются иллюстративными, они смонтированы из кусков разных бесед и не могут считаться доказательством в судебном процессе. Об этом заявил эксперт Кирилл Усков.
Записи разговоров, которые, по сведениям Генеральной прокуратуры, вели политик Михеил Саакашвили, живущий в России бизнесмен Сергей Курченко и их доверенные лица, не могут анализироваться как цельный аудиофайл, поскольку состоят из 24 фрагментов, записанных в разное время и смонтированных ради иллюстрации позиции обвинения. Об этом рассказал эксперт по фоноскопии Киевского независимого судебно-экспертного учреждения Кирилл Усков.
Его мнение приводит в блоге на "Украинской правде" журналист Алексей Братущак.
"Материал, который продемонстрировала Генпрокуратура, – это нечто производное. Какую обработку он прошел, мы можем только догадываться. Как можем догадываться о творческих замыслах того, кто этот дайджест составлял. Это, по сути, мультик. Главная неприятность с этим мультиком – представители ГПУ четко не говорят, что они это собрали из кусков. Там в верхнем углу экрана меняется дата, но если только слушать и не смотреть на экран, то этого можно не заметить. Будто единый разговор. На самом деле это фрагменты каких-то разговоров, которые происходили неизвестно когда, неизвестно при каких обстоятельствах", – утверждает Усков.
Спектрограмма ролика, опубликованного ГПУ, демонстрирует наличие в разговорах пауз, полного отсутствия шумов, что указывает на вероятные склейки, пояснил эксперт.
"Где-то в районе 15-й минуты есть прекрасный кусок, который нам открывает глаза на некоторые явления. Этот кусок всего в пределах 10 секунд. "Слышишь, ну этот парень – конечно, еб...ть, он отмороженный на всю голову. Говорит: "Харьков захватите!" Как этот кусок связан со всей остальной беседой? Бог его знает. Может быть такое, что был единый цельный разговор и из него вырезали какие-то неинформативные куски. А может, и не был", – сказал специалист по фоноскопии.
В других местах "диалога" также есть склейки, позволяющие допустить нарезку элементов разных разговоров, сведенных и обработанных при монтаже, считает Усков.
Качество записи он назвал слишком хорошим для любительской прослушки.
"Это либо снято с центрального коммутатора, либо одна из сторон записывала разговор", – предположил Усков.
При этом ответ на вопрос, принадлежат ли голоса на пленках Саакашвили и Курченко, экспертизе дать будет очень сложно, считает он. Ни в одном представленном фрагменте собеседники не говорят хотя бы 30 секунд, что считается минимально необходимым временем для идентификации голоса.
"Можно предположить, что существуют какие-то оригиналы этих разговоров, которые начинаются "Здравствуйте" и заканчиваются "До свидания". На обнародованных записях мы это слышим нечасто, но обычно так и происходит. По тем разговорам перспективы идентификации будут, очевидно, другие. Если это вообще кому-то нужно", – сказал Усков.
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