Саакашвили: Я готов стать премьер-министром, но никогда не буду баллотироваться в президенты

13.12.2017 11:49 Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили заявил об отсутствии президентских амбиций, но при этом готов возглавить Кабинет министров Украины, передает Корреспондент.net.



"Я готов взять ответственность в нормальном правительстве Украины однозначно. Я никогда не буду баллотироваться ни под каким соусом в президенты Украины", – сказал политик в эфире телеканала Zik вечером 12 декабря.



По мнению Саакашвили, главой украинского государства должен быть только украинец, который родился и вырос в Украине.



При этом политик заявил, что получал ранее предложения от президента Петра Порошенко возглавить правительство Украины, но ответил ему категорическим отказом.



"Он все время намекал, видимо, Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: Петр Алексеевич, неужели Вы это говорите? Он говорит: почему бы и нет? Я сказал: нет!", – рассказал Саакашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

