Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Тбилиси начинает пилотный проект вывоза бытовых отходов в ночное время


13.12.2017   12:20
Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил заместителю мэра Майе Битадзе, чтобы на первом этапе бытовые отходы ночью выносили с нескольких улиц.

Майа Битадзе ознакомила мэра с работами в этом направлении за последние две недели.

«На протяжении этих двух недель, соответствующая городская служба и «Тбилсервис Групп» активно работали, чтобы разработать определенные районы и маршруты. К концу недели у нас будет перечень конкретных улиц, где мы очень скоро сможем осуществить данный пилотный проект», — отметила Майя Битадзе.

По словам Кахи Каладзе, если пилотный проект окажется приемлемым для общественности, вывозить бытовые отходы будут поздно ночью.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ограничит несовершеннолетним иностранцам вход в казино
С 2018 года в Грузии вводится имущественный налог на автомобиль
Число посетивших Грузию граждан РФ за 11 месяцев увеличилось на треть
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД
Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Два жителя Чечни получили сроки по делу о захвате заложников в Буденновске
Представитель МВФ: В Армении конкуренция ограничена
Едигарян: Армения успешно реализует Программу индивидуального партнерства с НАТО
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна