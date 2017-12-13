Мэрия Тбилиси начинает пилотный проект вывоза бытовых отходов в ночное время

13.12.2017 12:20 Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил заместителю мэра Майе Битадзе, чтобы на первом этапе бытовые отходы ночью выносили с нескольких улиц.



Майа Битадзе ознакомила мэра с работами в этом направлении за последние две недели.



«На протяжении этих двух недель, соответствующая городская служба и «Тбилсервис Групп» активно работали, чтобы разработать определенные районы и маршруты. К концу недели у нас будет перечень конкретных улиц, где мы очень скоро сможем осуществить данный пилотный проект», — отметила Майя Битадзе.



По словам Кахи Каладзе, если пилотный проект окажется приемлемым для общественности, вывозить бытовые отходы будут поздно ночью.















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