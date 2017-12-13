|
Мэрия Тбилиси начинает пилотный проект вывоза бытовых отходов в ночное время
13.12.2017 12:20
Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил заместителю мэра Майе Битадзе, чтобы на первом этапе бытовые отходы ночью выносили с нескольких улиц.
Майа Битадзе ознакомила мэра с работами в этом направлении за последние две недели.
«На протяжении этих двух недель, соответствующая городская служба и «Тбилсервис Групп» активно работали, чтобы разработать определенные районы и маршруты. К концу недели у нас будет перечень конкретных улиц, где мы очень скоро сможем осуществить данный пилотный проект», — отметила Майя Битадзе.
По словам Кахи Каладзе, если пилотный проект окажется приемлемым для общественности, вывозить бытовые отходы будут поздно ночью.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна