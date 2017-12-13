Для Тбилиси закупят до 200 новых экологически чистых автобусов

13.12.2017 12:55 Мэрия объявила выражение интересов с целью закупки новых экологически чистых автобусов для Тбилиси. По заявлению нового директора "Транспортной компании Тбилиси" Мамуки Кобахидзе, в будущем году на первом этапе купят до 200 новых автобусов.



"Мы объявили выражение интересов для покупки новых экологически чистых автобусов, чтобы получить предположительные цены для закупки автобусов, исходя из их габаритов. Есть маршруты, где длинные автобусы не могут передвигаться, и нужны маленькие автобусы. В начале 2018 года мы объявим конкурс на закупку. На первом этапе планируется купить 200 единицы. Затем соответственно тому, что покажет исследование пассажирского потока, будет продолжена закупка автобусов. Примерно за 3-4 года весь автопарк должен быть заменен"- заявил Мамука Кобахидзе.



По его же словам, предусмотрено также добавить автобусные линии. Мэрия заказала проект, и проводится мониторинг пассажиров. Соответственно, возможно, будут добавлены несколько новых автобусных маршрута.



По словам Мамуки Кобахидзе, на сегодня в городе ежедневно ходят 525-530 автобусов, а в резерве - 100 автобусов, то есть в целом город обсуживают 650 автобусов.



















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