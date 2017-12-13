Аккредитованные в Грузии послы-нерезиденты вручили замглавы МИД Грузии копии верительных грамот

13.12.2017 14:57 Заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Шервашидзе принял новых послов-нерезидентов пяти стран, аккредитованных в Грузии.



Копии верительных грамот передали Георгию Шервашидзе посол Австралии в Грузии

(с резиденцией в г. Анкаре) Марк Инес Браун, посол Новой Зеландии (с резиденцией в г. Варшаве) Мари Патриция Турстон, посол Республики Панама (с резиденцией в г. Варшаве) Энрике Сарак Линарес, посол Республики Мали, генерал Тифин Конате, и посол Республики Бурунди (с резиденцией в г. Анкаре) Джоэл Нкурабагая.



После вручения копий верительных грамот заместитель министра провел индивидуальные встречи с послами, поздравил их с назначением на должности, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.



На встречах рассмотрели вопросы повестки дня двухсторонних и многосторонних отношений, и перспективы последующего развития отношений.



















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