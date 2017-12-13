Прокуратура еще не подала апелляцию на решение суда по мере пресечения для Саакашвили

13.12.2017 15:24 Прокуратура Украины ещё не подала апелляцию на решение Печерского районного суда Киева, не удовлетворившего ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.



"Есть пятидневный срок для подготовки апелляции. Над ней сейчас работают. Как только она будет подана в апелляционную инстанцию, мы будем об этом информировать", - сказал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на брифинге в Киеве в среду.



Как сообщалось, 5 декабря М.Саакашвили был задержан, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования.



В тот же вечер генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на данное решение Печерского суда.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

