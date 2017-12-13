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ЕНД проводит акцию у Тбилисского городского суда
13.12.2017 15:43
Члены «Национального движения» собираются у Тбилисского городского суда. «Национальное движение» протестует против обвинений, предъявленных Михеилу Саакашвили, согласно которому, бывшего президента Грузии обвиняют в злоупотреблении полномочиями по одному из эпизодов дела Гиргвлиали.
«Процессы, которые идут против Михеила Саакашвили в этом здании, далеки от правосудия, это личная расправа одного олигарха в отношении третьего президента. Это подрывает демократию Грузии. Стыдно, что президента обвиняют в помиловании 178 осужденных. По этому обвинению судят Михеила Саакашвили, это позор страны», — заявил Заал Удумашвили.
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