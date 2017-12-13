Депутат призвал министра образования уделять больше внимания спортивной инфраструктуре школ

13.12.2017 16:05 Депутат парламентского большинства Шота Хабарели призвал министерство образования больше внимания уделять развитию спортивной инфраструктуры в школах, чтобы вовлечь подростков в спорт.



Как заявил Хабарели на сегодняшнем пленарном заседании парламента, 2017 год стал самым успешным годом для грузинского спорта за весь период независимости, так как в этом году страна получила четырех чемпионов мира — Лашу Талахадзе, Зураба Якобашвили, Анастасию Гулфрид, Гено Петриашвили.



«Такой большой успех для нашей маленькой страны является предметом для гордости», — отметил Шота Хабарели.



В этой связи депутат затронул тему насилия среди подростков, в частности, недавние трагические инциденты, приведшие к гибели троих подростков.



«Самая большая концентрация нашей молодежи и подростков приходится на школы. Призываю министерство образования уделять внимание инфраструктуре. Существует много возможностей, которые мы пока не используем. Больше всего нужно думать о том, как более активно вовлечь в спорт наших подростков. Мы должны дать им возможность выбора, больше времени уделять улице или спорту», — подчеркнул Хабарели.















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