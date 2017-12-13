От Бачо Ахалая требовали показания против Саакашвили за освобождение из тюрьмы - Надареишвили

13.12.2017 18:10 Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и глава ССГО Анзор Чубинидзе требовали от бывшего министра обороны Грузии, соратника Михеила Саакашвили, Бачо Ахалая, дать показание против экс-президента взамен за выход на свободу. Об этом заявила "Радио Пирвели" супруга Бачо Ахалая, Ани Надареишвили.



По ее словам, представители власти не раз бывали в камере у Ахалая.



"Сейчас, после того, как Бачо сделал заявление, поднялся ажиотаж, но я до того не раз говорила и писала об этом на Facebook. Люди, которых назвал Бачо, не раз и не два заходили к нему в камеру. Они периодически по отдельности приходили к нему, и просили дать показание против Михеила Саакашвили, взамен предлагали выпустить на свободу. Говорили, что они были близкими Иванишвили, его семьи, и могли уладить этот вопрос. Они говорили Бачо, дескать, завтра же выпустим, только дай показание против Саакашвили. Потом уже просили сделать хотя бы заявление отмежевания от него. Говорили, что Бачо должен был отмежеваться от Михеила Саакашвили"- заявила Ани Надареишвили.



По словам супруги Бачо Ахалая, она не собирается обращаться в прокуратуру с требованием расследования, поскольку по ее словам, ведомство само обязано начать расследование на основании публичной информации. По словам Надареишвили, она не собирается сотрудничать со следственным органом, и заявляет, что до сих пор прокуратура не расследовала ни одно нашумевшее дело. Надареишвили приводит как пример вывод Вано Мерабишвили из камеры, и дело Шалвы Татухашвили, и говорит, что требование начать расследование лишено смысла, и она не собирается унижаться.

















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