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Джанни Букикио еще раз избрали президентом Венецианской комиссии
13.12.2017 20:17
На пленарной сессии 8-9 декабря председателем Венецианской комиссии сроком на два года вновь избрали Джанни Букикио.
Для Джанни Букикио это будет четвертый срок на посту президента Венецианской комиссии. Он занимает эту должность с 2009 года. Венецианская комиссия избрала на должность вице-президента Хердиса Торгейрсдотира.
Венецианская комиссия была основана в 1990 году. Она является независимым консультативным органом Совета Европы по конституционным вопросам, и состоит из независимых экспертов.
Страны-члены комиссии включают 47 стран Еврокомиссии и 14 других стран.
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