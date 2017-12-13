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Бахтадзе: Если Хатуна Гогоришвили обнаружит мой депозит в долларах, мы можем перечислить сумму в благотворительную организацию


13.12.2017   20:37
Министр финансов Мамука Бахтадзе предлагает депутату Хатуне Гогоришвили, в случае, если она обнаружит его депозиты в долларах, перечислить эту сумму в любую благотворительную организацию.

Мамука Бахтадзе откликнулся на вопрос Хатуны Гогоришвили, в котором оппозиционный депутат отметила, что у министра финансов есть депозиты в долларах в то время, как он советует другим хранить депозиты в национальной валюте.

«Вопрос Хатуны Гогоришвили был очень оригинальным и новым для меня. Если вы случайно не перепутали мою декларацию с декларацией другого человека, и обнаружите, что у меня действительно есть такой депозит, даю вам возможность выбрать любую благотворительную организацию и перечислить сумму на счет этой организации», — обратился к Гогоришвили Бахтадзе.







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