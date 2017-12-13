Мдинарадзе: Понятно, что вы и ваш политический лидер ни в чем не виноваты и страна процветала 9-10 лет

13.12.2017 20:38 Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе прокомментировал заявление члена «Национального движения» Романа Гоциридзе, сделанном им на пленарном заседании и отметил, что обманывать сограждан нельзя.



«Вы не юрист, но вот так прямо обманывать наших сограждан нельзя. Понятно, что вы защищаете вашего политического лидера. Вы и ваш политический лидер ни в чем не виноваты и страна процветала 9-10 лет. Права тогда человека были защищены и страна была маяком демократии. В это верили несколько десятков и сот человек. Реально, мы все знаем что творилось. Как юрист, я могу сказать, что использование конституционных прав, это не преступление, а преступлением является обещание по конкретному уголовному делу в случае выполнения определенных поручений. Это называется злоупотребление полномочиями. Сейчас, как бы вы не заверяли общественность, что кто – то кого – то помиловал и за это его обвиняют», — заявил Мамука Мдинарадзе.



По его словам, сегодня в Грузии, в отличие от правления «Национального движения», объективное правосудие.



Роман Гоциридзе заявил на заседании парламента, что обвинения в адрес Саакашвили полный абсурд.



«Нигде в мире не случалось, чтобы президента не привлекали к ответственности за акт помилования», — заявил Гоциридзе.

















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