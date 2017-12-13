Агентство конкуренции решение о том, начнет ли расследование по жалобе Гии Гачечиладзе примет в 30-дневный срок

13.12.2017 21:23 Агентство конкуренции решение о начале расследования или отказе в нем по жалобе ООО «Ситроен Джорджия» примет в 30-дневный срок, - об этом «IPN» в Агентстве конкуренции Грузии.



По их же информации, 12 декабря 2017 года, ООО «Ситроен Джорджия» внесло в Агентство конкуренции Грузии жалобу, в которой говорится о согласованных действиях по части государственных закупок. Жалоба состоит приблизительно из 100 страниц.



«Агентство конкуренции незамедлительно переслала жалобу сторонам-ответчикам, для представления ответной позиции, как это предполагает статья 23 закона Грузии «О конкуренции». Согласно законодательству, Агентство изучит жалобу в течение 30-дневный срок и на основании согласования позиций сторон примет решение о начале расследования или отказе в нем, и об этом будет незамедлительно сообщено жалующейся стороне», - говорится в заявлении, распространенном Агентством конкуренции.



Сегодня Гие Гачечиладзе ответил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и призвал его обратиться в суд. По словам премьера, в том случае, если подтвердятся обвинения Гии Гачечиладзе он уйдет в отставку, в противном же случае потребовал от Гачечиладзе принесения извинений.



Как заявил Гия Гачечиладзе, он в связи с тендером обратился в суд определенный период назад, а в Агентство конкуренции – вчера.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

