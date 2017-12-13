Джанелидзе: Помощь ЕС сфере сельского хозяйства Грузии превысила 500 млн лари

13.12.2017 21:26 По словам вице –премьера, министра иностранных дел Грузии, помощь ЕС сфере сельского хозяйства Грузии превысила 500 млн лари. Об этом он заявил по завершению работы конференции, посвященной окончанию первой фазы (2014-2017 годы) программы Европейского соседства по развитию села и сельского хозяйства (ENPARD).



Как отметил Михаил Джанелидзе, эта беспрецедентная помощь ЕС обеспечивает создание новой грузинской продукции и ее допуск на более чем 500 млн европейский рынок, и является примером конкретной пользы, которую приносит процесс европейской интеграции каждому гражданину Грузии.



«Это беспрецедентная грантовая помощь ЕС по направлению развития сельского хозяйства и села. Этой программой уже пользуются 250 тысяч бенефициаров», — подчеркнул Джанелидзе.



Программа ENPARD состоит из трех фаз, ее суммарный объем составляет 180 млн евро. Бюджет первой фазы программы (2014-2017 годы) составил 150 млн лари, ее главные цели – модернизация министерства сельского хозяйства и других институтов аграрного сектора, повышение качества консультирования фермеров и внедрение в Грузии европейской системы развития сельского хозяйства.



В работе форума приняли участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, посол ЕС в Грузии Янош Херман, министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, а также представители кооперативов — бенефициары данной программы.

























• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

