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Официальным языком Молдавии признан румынский
13.12.2017 21:55
Конституционный суд (КС) Молдавии в четверг принял решение о том, государственным языком в Молдавии является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Республики Молдова, где указан молдавский.
"Декларация о независимости является неотъемлемой частью Конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", — заявил председатель КС Александр Тэнасе.
Данное решение Конституционного суда принято после рассмотрения запросов по этому поводу от представителей либеральной и либерально-реформаторской партии Молдавии.
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