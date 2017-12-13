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Официальным языком Молдавии признан румынский


13.12.2017   21:55
Конституционный суд (КС) Молдавии в четверг принял решение о том, государственным языком в Молдавии является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Республики Молдова, где указан молдавский.

"Декларация о независимости является неотъемлемой частью Конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", — заявил председатель КС Александр Тэнасе.

Данное решение Конституционного суда принято после рассмотрения запросов по этому поводу от представителей либеральной и либерально-реформаторской партии Молдавии.








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