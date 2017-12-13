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Каладзе обещает преобразить мэрию Тбилиси


13.12.2017   22:06
В результате реформы через три месяца у мэрии Тбилиси будет новая структура, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе.

Каладзе анонсировал реформы в мэрии Тбилиси сразу после вступления в должность мэра 12 ноября. На первом же заседании нового городского правительства Каладзе поручил руководителям горслужб начать работу для осуществления структурных реформ.

"В плане бюрократии в мэрии были проблемы. Мы объявили структурную реформу. У всего есть свои правила и свои законы. Ровно через три месяца структура мэрии будет отличаться. Реформа, которую мы планируем, будет направлена на то, чтобы отношения с мэрией была простыми, а структуры мэрии стали более гибкими и ориентированными на благополучие и развитие города", — отметил Каладзе.

Каладзе планирует изменить структуру мэрии Тбилиси, видоизменив или объединив часть городских служб. Он также намерен внедрить принцип "одного окна" при предоставлении услуг населению, а также сделать услуги доступными в онлайн режиме.

Ранее Каладзе заявил, что несмотря на запланированные серьезные изменения в мэрии Тбилиси, он не собирается увольнять большинство сотрудников городского правительства.

При создании или изменении структуры служб мэрии сотрудников будут отбирать на основе конкурса.

В мэрии пояснили, что основная задача реформ — сделать все сервисы мэрии доступными для жителей города.






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