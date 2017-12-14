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Луценко: Мы подозреваем Саакашвили не в организации госпереворота, а в содействии этому
14.12.2017 10:41
Генпрокуратура не подозревает Михеила Саакашвили в организации переворота за деньги Курченко.
"Мы подозреваем его в содействии". Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос, была ли другая квалификация, кроме организации переворота за деньги Курченко и ФСБ, когда к Михеилу Саакашвили пришли следователи на Костельную, передает УНИАН.
«Мы не подозреваем Михеила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», – пояснил Луценко.
По словам Генпрокурора, Михеила Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, поскольку они ведут следствие. «Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать направить к следствию. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и был задержан после объявления в розыск, сотрудниками Национальной полиции», – подытожил Луценко.
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