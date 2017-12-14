Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Луценко: Мы подозреваем Саакашвили не в организации госпереворота, а в содействии этому


14.12.2017   10:41
Генпрокуратура не подозревает Михеила Саакашвили в организации переворота за деньги Курченко.

"Мы подозреваем его в содействии". Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос, была ли другая квалификация, кроме организации переворота за деньги Курченко и ФСБ, когда к Михеилу Саакашвили пришли следователи на Костельную, передает УНИАН.

«Мы не подозреваем Михеила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», – пояснил Луценко.

По словам Генпрокурора, Михеила Саакашвили пришли задерживать сотрудники СБУ, поскольку они ведут следствие. «Следствие по этому делу ведет СБУ. Поэтому следователи службы пришли задержать направить к следствию. Фактически он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и был задержан после объявления в розыск, сотрудниками Национальной полиции», – подытожил Луценко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Инвестиционный компонент оказывает значительное влияние на тариф - энергоомбудсмен
Грузия экспортировала в Зимбабве минеральные удобрения
Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2018 год
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 42-м раундом Женевских переговоров
Рауль Хаджимба остался без «крыши» - Пашка Ардзинба расстрелян на Гумистинском мосту
В Абхазии предлагают ввести комендантский час для несовершеннолетних
Выставка в Берлине с участием детей из Абхазии и Цхинвали не была организована правительством Германии - МИД
Началась работа по установке энергосчетчиков в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ГПУ: Саакашвили не подозревают в подготовке переворота
В Дагестане нашли нелицензированные школы
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 42-м раундом Женевских переговоров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна