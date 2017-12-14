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Ильхам Алиев призвал Дональда Трампа пересмотреть решение по Иерусалиму


14.12.2017   10:44
Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город отрицательно повлияет на урегулирование палестино-израильского конфликта, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

"Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город вызывает у нас беспокойство. Это решение негативно повлияет на справедливое и всестороннее урегулирования палестино-израильского конфликта, может иметь опасные последствия для Ближнего Востока. Считаю, что США должны пересмотреть данное решение", - сказал И.Алиев в среду на чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

По его словам, Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта по принципу двух стран, Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит значительный вклад в дело продвижения исламской солидарности. "2017 год объявлен в Азербайджане "Годом Исламской солидарности". До конца декабря в Баку пройдет международная конференция с целью исламского сотрудничества и взаимной поддержки", - отметил он.

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива американского посольства.






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