Ильхам Алиев призвал Дональда Трампа пересмотреть решение по Иерусалиму

14.12.2017 10:44 Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город отрицательно повлияет на урегулирование палестино-израильского конфликта, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».



"Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса американского посольства в этот город вызывает у нас беспокойство. Это решение негативно повлияет на справедливое и всестороннее урегулирования палестино-израильского конфликта, может иметь опасные последствия для Ближнего Востока. Считаю, что США должны пересмотреть данное решение", - сказал И.Алиев в среду на чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.



По его словам, Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта по принципу двух стран, Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины.



Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит значительный вклад в дело продвижения исламской солидарности. "2017 год объявлен в Азербайджане "Годом Исламской солидарности". До конца декабря в Баку пройдет международная конференция с целью исламского сотрудничества и взаимной поддержки", - отметил он.



6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива американского посольства.















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