В Брюсселе сегодня пройдет саммит лидеров ЕС

14.12.2017 11:16 В Брюсселе сегодня начинается двухдневный саммит лидеров Европейского союза (ЕС). Об этом сообщается на сайте Европейского Совета, передает «Интерфакс-Украина».



Лидеры ЕС рассмотрят ряд наиболее актуальных вопросов, включая оборону, миграцию, внешнюю политику, социальные вопросы, образование и культуру. "Наше единство в последние месяцы было выдающимся, и я хотел бы поблагодарить каждого из вас за это. Мы продемонстрировали, что мы твердо стоим вместе, поддерживая друг друга, когда это необходимо. Также на этой неделе мы можем продемонстрировать, что, несмотря на различия , сохранять единство возможно. Лучшим примером этого будет запуск нового сотрудничества в сфере европейской обороны, то есть программы постоянного структурного сотрудничества (PESCO)", - обратился президент Европейского Совета Дональд Туск в своем приглашении к членам ЕС.















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