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Десятая сессия ПА ГУАМ состоится в Тбилиси
14.12.2017 12:34
В Тбилиси 17 декабря состоится 10-я сессия Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).
Как передает грузинское бюро Report, на ней обсудят развитие связей между странами-членами организации, расширение межпарламентских связей, роль законодательных органов в этой сфере и другие вопросы.
В сессии примут участие руководитель делегации Милли Меджлиса в ПА ГУАМ Азер Керимли, депутат Али Масимли и другие официальные лица.
Сессия продлится до 19 декабря.
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