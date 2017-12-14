Десятая сессия ПА ГУАМ состоится в Тбилиси

14.12.2017 12:34 В Тбилиси 17 декабря состоится 10-я сессия Парламентской Ассамблеи ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие).



Как передает грузинское бюро Report, на ней обсудят развитие связей между странами-членами организации, расширение межпарламентских связей, роль законодательных органов в этой сфере и другие вопросы.



В сессии примут участие руководитель делегации Милли Меджлиса в ПА ГУАМ Азер Керимли, депутат Али Масимли и другие официальные лица.

Сессия продлится до 19 декабря.















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