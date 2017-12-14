Михеил Саакашвили хочет стать мэром Одессы после того, как будет хорошим премьер-министром

14.12.2017 12:37 Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил о желании стать мэром Одессы, об этом он сообщил в эфире украинского "24 канала".



"Я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры", — сказал он.



При этом он указал, что готов отправиться в Одессу в том случае, если станет хорошим премьер-министром и после того, как завершит деятельность на этом посту.



Политик заявил о наличии у его команды плана, согласно которому Украину можно реформировать за 70 дней, а государственный аппарат сократить на две трети.



При этом он вновь заявил об отсутствии президентских амбиций. "Я не могу быть президентом по определению. И я не могу долгосрочно быть в украинской политике по определению, потому что я не хочу опять влазить в эту рутину. Мне нужны большие прорывы к лучшему. Потом я бы остался в Украине как обычный гражданин", - сказал Саакашвили.















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