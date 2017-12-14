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ЕНД собирает подписи с требованием прекратить политическое преследование Саакашвили


14.12.2017   13:44
"Единое национальное движение" начало сбор подписи с требованием прекратить политическое преследование против Михеила Саакашвили. Подписи сегодня собирают в двух местах, у метро Авлабари и сада Букия. По словам членов партии, с завтрашнего дня процесс охватит весь Тбилиси, и крупные города Грузии. Подписи собирают также на веб-странице ЕНД.

"Национальное движение" начинает сбор подписей по всей стране, главным требованием является прекратить политическое преследование третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Процессы, за которыми мы сейчас наблюдаем, никак не связаны с судом. Главной целью этих процессов является личная расправа Бидзины Иванишвили, и его власти по отношению третьего президента Грузии"- заявил Заал Удумашвили.

В городском суде Тбилиси рассматривается дело Михеила Саакашвили в связи с эпизодом сокращения срока наказания осужденным по делу Гиргвлиани. Вчера состоялось судебное заседание, где сторона защиты выступила с заключительной речью. "Национальное движение" провело акцию, и опротестовало текущие дела против экс-президента Грузии.








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