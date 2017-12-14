Печерский суд отложил оглашение решения по мере пресечения для Саакашвили

14.12.2017 13:49 Печерский районный суд Киева перенес на следующую неделю оглашение полного текста решения по мере пресечения для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, сообщили в политической силе в четверг утром.



"Адвокаты зашли в суд. Их проинформировали, что по техническим причинам не успевают подготовить полный текст решения. Потому оглашение перенесли на следующую неделю", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии.



При этом собеседник агентства отметил, что точная дата оглашения полного текста решения суда пока неизвестна.



Как сообщалось, 5 декабря М.Саакашвили был задержан правоохранителями в своей квартире в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером в пятницу, 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



В воскресенье в центре Киева прошел марш и вече сторонников М.Саакашвили с требованием освобождения политика, а также принятия законов об импичменте президента, об Антикоррупционном суде, о выборах, а также отставки Ю.Луценко.



В понедельник утром М.Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева. Вечером того же дня судья Печерского райсуда Лариса Цокол не удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования и он был отпущен прямо в зале суда. При этом судья отметила, что это решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции в течение 5 дней. После этого Ю.Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда по мере пресечения для М.Саакашвили.















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