Парламент утвердил новые конституционные поправки в первом чтении

14.12.2017 14:03 Парламент утвердил новые конституционные поправки в первом чтении

Парламент Грузии утвердил проект новых конституционных поправок в первом чтении.



За принятие проголосовали 115 депутатов, против – ни одного.



Законодательный орган планирует обсудить и принять изменения во втором чтении на пленарном заседании сегодня, а утвердить их в третьем чтении на весенней сессии.



Новый конституционные поправки, с одной стороны обеспечивают одноразовый допуск блоков к парламентским выборам 2020 года, а с другой стороны, в 2024 году не будет задействована т.н. бонусная система.



Вместе с тем, изменения касаются и глав о религии и Конституционного суда, избирательных норм и признания выборов неконституционными, расширяются полномочия Конституционного суда и сроки рассмотрения соответствующих исков увеличиваются на три месяца.



Кроме того, упраздняется за запись, согласно которой, вопрос конституционности выборов Конституционный суд решает полным составом списка.



Необходимо ответить, что кроме этих четырех поправок, согласно проекту конституции, терминологические изменения входят и в часть выбора президента. В частности, термин «Хмосани» меняется на – «член избирательной коллегии». Парламент утвердил новую конституцию в первом чтении 26 сентября, однако из-за вето президента Георгия Маргвелашвили, большинству пришлось его преодолеть 13 октября. Сама конституция вступит в силу в 2018 году, после инаугурации нового президента.















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