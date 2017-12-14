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Михаилу Саакашвили назначен казенный адвокат


14.12.2017   14:46
Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили назначен казенный адвокат. Его будет защищать Софья Гогличидзе.

Адвокат на сегодняшний процесс явилась впервые. Для ознакомления с материалами дела и подготовки заключительного слова адвокат потребовала 1 месяц.

Со своей стороны, сторона обвинения посчитала, что разумным сроком сторона защиты должна была определить одну неделю.

В конечном итоге, судья приняла к сведению заявление стороны обвинения и следующее судебное заседание назначила на 22 декабря, на котором новый адвокат Саакашвили должна будет предстать с заключительным словом.

Как известно, Михеил Саакашвили выразил недоверие грузинскому правосудию и вчера дал отвод адвокатам по упомянутому делу.






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