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Право на рекламу ОВГ будет несправедливым по отношению к коммерческим телевидениям - Какулия


14.12.2017   15:04
«Есть два вопроса, по которым комитет по отраслевой экономике и экономической политике не согласен. Один из таких вопросов касается размещения рекламы на Общественном Вещателе», — об этом заявил председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия во время рассмотрения во втором чтении законопроекта «О вещании».

По его словам, комитет абсолютно с пониманием отнесся с мотивацией, которая была представлена Вещателем в процессе рассмотрения законопроекта, что подразумевает установление очень важной коммуникации с потенциальными рекламодателями.

«мы разделяем это мнение. Понятно, что для стимулирования журналистов одним из методов может быть из вовлеченность в зарплатную часть, дохода от добытой рекламы. Для нас, как для комитета по экономической политике, отправной точкой был взгляд с точки зрения конкуренции в данном вопросе и для нас более важен тот аргумент, что для новых созданных телевидений на рекламном рынке будет очень сложно конкурировать и это не будет справедливым подходом», — заявил Какулия.

По его словам, комитет также изучил международную практику и выразил желание, что в будущем будет возможно обсуждать данный подход, когда уровень развития коммерческих телевидений достигнет более качественных стандартов. Что же касается записи связанной со стартапами, Роман Какулия заявил, что изменилась формулировка и очень важно, чтобы возросло качество прозрачности.






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