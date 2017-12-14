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В парламенте Грузии обсуждают законодательный пакет «О вещании» во втором чтении
14.12.2017 15:35
На сегодняшнем пленарном заседании, с сутью изменений депутатов ознакомила председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.
По информации депутата, в законодательном пакете исправлена одна из статей, которая сформировалась в результате консультаций.
«Общественный вещатель полномочен направить определенные законодательством Грузии доходы, в том числе полученные из государственного бюджета ассигнации, направить с целью поощрение начинающих предприятий, с целью содействия развитию теле-радио и онлайн продукции, инновационному развитию, развитию в вещательной среде. К этой норме добавляется следующее – решение о финансировании с целью, определенными этим пунктом, принимает попечительский совет на основании представления генерального директора», — пояснила Беселия.
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