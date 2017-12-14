Афган Мухтарлы: Меня похитили из Тбилиси и тайно перевели через границу

14.12.2017 16:44 Меня похитили из Тбилиси и тайно перевели через границу, а потом передали правоохранительным органам Азербайджана, — это заявление, по информации азербайджанских СМИ, Афган Мухтарлы сделал на судебном процессе и еще раз опроверг все обвинения.



Заседание суда продолжается. На процессе уже выслушали показания свидетелей, в том числе и сотрудников правоохранительных органов. По требованию стороны защиты, из списка свидетелей удалили одно лицо. По словам адвоката Мухтарлы, сторона защиты установила, что у свидетелей есть возможность выслушать показания друг друга.



За судебным процессом следят представители гражданского общества и посольства США.



Напомним, что Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая 2017 года. На второй день, он заявил адвокату, что его силой доставили в Баку. 31 мая бакинский суд принял решение об его аресте. Мухтарлы не признает вины. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, контрабанде и сопротивлении сотрудникам госпогранслужбы.















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