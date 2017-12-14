Путин боится, что в России будут «бегать десятки Саакашвили»

14.12.2017 16:56 Президент России Владимир Путин считает, что оппозиция в России пока не предложила "программу позитивных действий". Об этом он заявил на пресс-конференции 14 декабря, отвечая на вопрос российской телеведущей Ксении Собчак, которая заявляла о намерении участвовать в президентских выборах в РФ в 2018 году, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".



"У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы знаете, я собираюсь баллотироваться на президентских выборах. Ваш пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что оппозиция у нас не созрела. Вы сегодня говорили, что ну не самому же мне выращивать, потому что нет людей. Мне кажется, что все давно созрели и никого растить не нужно, так как все сами выросли", – сказала Собчак.



По ее словам в РФ оппозиционных кандидатов либо не пускают на выборы, либо создают препятствия.



"И я это чувствую на себе. Например, есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Их фиктивность была доказана Навальным в Европейском суде. Он не допускается к выборам. То же самое с моей деятельностью после объявления – очень сложно снять любой зал в стране, люди отказываются даже на коммерческих условиях сотрудничать, сложно поставить любую агитационную продукцию. Это связано со страхом – люди понимают, что быть оппозиционером в РФ – это значит, что либо тебя убьют, либо посадят, либо произойдет еще что-то в этом духе. Почему так происходит? Неужели власть боится конкуренции?", – спросила ведущая.



Путин ответил Собчак, что оппозиция в РФ "должна выйти с ясной понятной людям программой позитивных действий".



"Вот вы идете с лозунгом "Против всех". Это позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения проблем, которые мы сегодня обсуждаем? По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали – это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки госпереворотов? Мы все это уже проходили", – сказал российский президент.



Он добавил, что "конкуренция должна быть и она, безусловно, будет"



"Я вас уверяю, власть никого не боялась и не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который выковыривает капусту из своей бороды и смотрит, как государство превращается в мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это в Украине происходит", – сказал Путин.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

