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Саакашвили: Путин не может меня никак забыть
14.12.2017 18:17
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили откликнулся на заявление о нем президента РФ Владимира Путина.
«Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой? (на улице Банковой находится администрация президента Украины), - написал Саакашвили на своей странице в «Фейсбук».
«Я уверен, что «дело» против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил», - отмечает Михеил Саакашвили.
Напомним, что сегодня на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин несколько раз упомянул Саакашвили в негативном контексте.
«Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?».
По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом Грузии, а «теперь носится там (в Украине) по площадям и кричит на весь мир: Я украинец». «А что, в Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», - сказал Путин.
Кроме того, отвечая еще на один из вопросов президент РФ отметил, что «если оппозиция придет к власти без четкой программы, это может привести к тому, что в России будут Майданы, а по улицам будут бегать «Саакашвили».
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