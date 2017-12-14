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Парламент Грузии в первом слушании принял инициированные поправки к новой Конституции


14.12.2017   19:35
Парламент Грузии 12 декабря обсудил, а 14 декабря уже утвердил 115 голосами, в первом слушании поправки к новой Конституции, которые ставят своей целью отражение отдельных рекомендаций Венецианской комиссии в основном законе страны.

Согласно законопроекту, на парламентских выборах 2020 года партии одноразовым образом получат право на создание блоков. Кроме того, упраздняется т.н. система бонусов, которая присваивает нераспределенные в Парламенте мандаты вышедшей на первое место партии. В результате, нераспределенные мандаты будут распределяться пропорционально среди тех партий, которые смогут преодолеть 5%-ый барьер на парламентских выборах.

Кроме того, будут уточнены конституционные основания для ограничения свободы веры, убеждения и совести, откуда будут изъяты понятия «государственная безопасность». «предотвращение преступления» и «осуществление правосудия».

Вместе с тем, изменения вносятся в полномочия Конституционного суда касательно рассмотрения конституционности избирательного законодательства. В частности, Конституционный суд сможет признать неконституционным избирательные нормы, принятые в течение 15-месячного периода до выборов, вместо периода в 12 месяцев, как это предусмотрено в существующей редакции новой Конституции. Кроме того, упраздняется запись, согласно которой, вопрос конституционности выборов Конституционный суд решает с согласия полного состава судей по списку.

Кроме вышеупомянутых вопросов, которые были приведены в начальном варианте законопроекта, в новую Конституцию будут внесены и другие изменения.

Поправки вносятся в статью 5 новой Конституции, которая определяет принципы социального государства. В частности, к этой статье добавляется запись, согласно которой, «государство заботится об охране окружающей среды, использовании природных ресурсов и устойчивом экологическом развитии страны».

В то же время, изменения вносятся и в статью, связанную с вопросами образования. Конституция обеспечить не только «академическую свободу», что предусмотрено в существующей редакции новой Конституции, но и «автономию высшего учебного заведения».

В новой Конституции также будут осуществлены изменения технического и редакционного характера.

Для принятия изменений требуется их утверждения на двух последовательных сессиях, что должно произойти с интервалом, как минимум, в три месяца. Следовательно, инициированные конституционные поправки Парламент утвердит окончательно на весенней сессии.

Новая Конституция, которая была принята 13 октября 2017 года, войдет в силу после следующих президентских выборов. Необходимость внесения в нее изменений возникла после того, как правящая команда на заключительном этапе конституционной реформы в сентябре этого года не смогла отразить в окончательном тексте законопроекта отдельные инициативы и рекомендации Венецианской комиссии.






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