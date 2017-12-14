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На региональном форуме Азии и Океании будет оформлен меморандум между Грузией и Индонезией


14.12.2017   19:45
Министр юстиции Грузии принимает участие в региональном форуме Азии и Океании.

На форуме, организованном правительством Индонезии, участие в котором принимают первые лица центральных и местных правительств стран Азии и Океании, Тея Цулукиани присутствует в статусе председателя управленческого комитета «Партнерства открытого правительства».

Министр юстиции Грузии выступила с приветственной речью на мероприятии открытия форума.

Тея Цулукиани еще раз пояснила приоритеты Грузии, как страны председателя партнерства «OGP» в течение 2018 года. В ходе выступления министр юстиции Грузии обратила внимание на важность 5-ого глобального саммита «Партнерства открытого правительства», который Грузия будет принимать летом 2018 года. Тея Цулукиани призвала участников мероприятия принять активное участие в определении тематики дальнейшего глобального саммита «OGP».

В рамках регионального форума запланировано много встреч. Министр юстиции примет участие в министерской встрече, где она будет говорить об успешном примере Грузии с коллегами-министрами, а также международными организациями и ответит на вопросы стран-партнеров; проведет встречи с представителями Кыргызстана, Южной Кореи, Филиппин и Индонезии.

В рамках Форума запланировано оформление меморандума между Грузией и Индонезией. Министерство юстиции будет делиться опытом административных и бюрократических реформ министерства с Индонезией. Речь пойдет о создании открытой и прозрачной государственной системы управления, упрощении государственных услуг и развитии электронного управления.






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