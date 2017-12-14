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Давид Нармания представлен членом НКРЭГ
14.12.2017 20:47
По словам главы администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, в текущем году президент Грузии представил трех кандидатов на три вакантных поста Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
«Вы знаете, что представление парламенту Грузии кандидатов в члены НКРЭГ требует согласия с правительством Грузии. Соответственно, в рамках данного соглашения со стороны президента Грузии номинирована кандидатура Майи Меликидзе, которая уже утверждена, и кандидатура Гочи Шонии. А со стороны правительства Грузии президента Грузии попросили номинировать кандидатуру Давида Нармания», — заявил Георгий Абашишвили.
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