Польша обвинила Россию в сокрытии свидетелей авиакатастрофы под Смоленском

14.12.2017 21:27 Российская Федерация скрывает ключевых свидетелей Смоленской катастрофы и не отдает Польше обломки самолета Ту-154М, а это в свою очередь тормозит установление причины катастрофы.



Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает РАР.



Заявление Цихоцкого стало ответом на слова президента России Владимира Путина о том, что на борту самолета президента Леха Качиньского не было ни одного взрыва, а если взрывчатка и была, то ее заложили в Варшаве.



"Действия российской стороны, а именно отсутствие реакции на просьбы об оказании правовой помощи, сокрытие важных свидетелей, участников событий 10 апреля 2010, и содержание нашей собственности - обломков Ту-154М - не способствует раскрытию полной правды и заставляет нас задуматься о намерениях России по отношению к нам, роль российских участников этих событий ", - сказал Цихоцкий.



Ранее в Минобороны Польши сообщили, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла доказательства, указывающие на два взрыва на борту ТУ-154М.



Напомним, министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Смоленская катастрофа не была случайностью, и пообещал весной представить отчет экспертов.



10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.



В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.















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