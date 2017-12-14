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Европейские эксперты призвали Совет Европы не стать российским трофеем


14.12.2017   21:36
Совет Европы не должен стать российским трофеем, а государства-члены не должны отменять санкции против России.

С таким призывом к членам Совета Европы обратились европейские эксперты в связи с ситуацией относительно возможного возвращения в январе российской делегации права голоса, несмотря на невыполнение Россией ни одной резолюции ПАСЕ.

"Мы, мыслители современной Европы, призываем государства-члены Совета Европы не стать жертвой российского шантажа и не отменять санкций (включая приостановление права голоса в ПАСЕ) по России, введенные после аннексии украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе", - говорится в обращении.

В обращении указано, что ни одно решение, которое содержится в резолюциях ПАСЕ за последние три года, не было выполнено со стороны России. "Вместо этого Россия превратилась в шантажиста, прекратив выплату двух третей своих членских взносов в Совет Европы и бойкотируя все официальные контакты и участие в Ассамблее", - говорится в документе.

В обращении указывают, что несмотря на резолюцию 2016 года, по которой диалог может быть восстановлен только после "значительного и очевидного прогресса в направлении выполнения (предыдущих резолюций)", ПАСЕ может пересмотреть собственные обязательства и пригласить Россию вернуться, тем самым отменив санкции без никаких результатов со стороны России.

Подписанты считают, что такой шаг станет позором для Совета Европы и предательством миссии, которую СЕ взялся выполнять почти 70 лет назад.

Под обращением пока подписались 36 экспертов из разных стран Европы.









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