Каладзе: Существуют люди, стоящие за социально незащищенными, которые извлекают выгоду из незаконных построек

14.12.2017 21:41 Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о действующей схеме незаконных построек в городе.



По словам Каладзе, существуют люди, стоящие за социально незащищенными, которые извлекают выгоду из незаконных построек.



«Незаконные постройки очень серьёзная проблема. Существуют специальные группы людей, которые привозят из регионов социально незащищенных граждан и дают им определенные суммы для того, чтобы они отметили определенные территории и начали строить там небольшие одноэтажные дома. После определенного времени, они стараются узаконить постройки за собой. Мы этого не допустим и продолжим работать в этом направлении», — заявил Каладзе.



По словам мэра, об этих махинациях пока не осведомлены правоохранители, но на данный незаконный факт последует обязательное правовое реагирование.



По информации Каладзе, подобных незаконных строительств сотни в городе и в каждом районе столице.



















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