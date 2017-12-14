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Послы стран Большой семерки выступили в поддержку НАБУ


14.12.2017   21:48
Послы стран Большой семерки в Украине выступили в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и других независимых антикоррупционных институтов страны. Об этом говорится в заявлении дипломатов, распространенном в четверг посольством Италии в Украине.

"Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление к реформам, доверию, и будущему как современной, процветающей и демократической страны", - говорится в заявлении.

Как сообщал Укринформ, 29 ноября на сайте Государственной миграционной службы появилась информация о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю председателя ГМС.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы, а СБУ, проводя прослушивание для бюро, завербовала Пимахову для давления на НАБУ.

5 декабря 2017 года заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук сообщил о подозрении еще двум сотрудникам НАБУ. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369) и провокацию подкупа (ст. 370). Задержанному ранее детективу НАБУ было сообщено о подозрении 30 ноября.

В НАБУ обвинили Генпрокуратуру и СБУ в сознательном срыве нескольких спецопераций бюро под прикрытием.






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