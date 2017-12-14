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Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России на полгода


14.12.2017   23:44
Лидеры стран Европейского Союза одобрили продолжение экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Лидеры ЕС дали зеленый свет на продолжение экономических санкций ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продление на следующей неделе", - написал Йозвяк.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, ЕС регулярно продлевал действие санкций.






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