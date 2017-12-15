Чиновников Ниноцминдского муниципалитета обвиняют в наличии двойного гражданства

15.12.2017 10:31 Партия «Свободная Грузия» заявила, что 8 чиновников Ниноцминдского муниципалитета являются гражданами Армении. Партия требует лишить их гражданства и занимаемой должности. “Обвиняемые” отрицают, требуя доказательств.



В заявлении Свободной Грузии перечислены их имена и фамилии, это – Смбат Кюрегян, Вагинак Арзуманян, Арарат Нанаян, Мкртич Нанаян, Григори Шамилян, Андраник Мкртчян, Седа Дарбинян и Вагинак Газарян. Из этого списка 6 человек депутаты Сакребуло муниципалитета и избирались от партии “Грузинская места”, Вагинак Газаряна тоже депутат, но от партии “Альянс патриотов Грузии”, а Арарата Нанаян просто работник органов местных властей.



Партия “Свободная Грузия” официально обратилась в Министерство Юстиции Грузии и в Государственную службу безопасности с требованием лишить этих граждан полномочий, объясняя тем, что эти люди нарушили Конституцию Грузии. Основой для данных обвинений они представляют то, что данные имена были замечены в избирательных списках Армении.



Чиновников Ниноцминдского муниципалитета обвиняют в двойном гражданстве



Один из “обвиняемых”, председатель Ниноцминдского Сакребуло Смбат Кюрегян не принимает эти заявления всерьез и отрицает возможность своего двойного гражданства.



«Я конкретно знаю, кто они. Они за основу своих домыслов взяли избирательный список Республики Армения. Возможно в списках есть Кюрегян Смбат, но я не знаю кто он. Я больше скажу, может быть даже несколько Смбатов Кюрегянов. Но паспорт, доказательства есть? И это не первый случай, в начале были два человека, сейчас в списке есть и имя депутата из оппозиции», – говорит Смбат Кюрегян.



Имя Седы Дарбинян тоже в списках “обвиняемых”. Она впервые избралась в депутаты Сакребуло Ниноцминдского муниципалитета.



«Я была студенткой в Ереване. Пусть докажут, если знают, что Седа Дарбинян – это я. Пусть паспортом докажут. Просто они не хотят видеть меня здесь», – говорит Седа Дарбинян.



Надо отметить, что данная тема о депутатах с двойным гражданством началась ещё в предвыборный период. 19 октября нынешнего года с заявлением о том, что со стороны “Грузинской мечты” в Ахалкалаки баллотируются 3 кандидата с армянским гражданством, выступила партия “Европейская Грузия”. Тогда тоже партия обратилась в Министерство юстиции с требованием выяснить ситуацию. Однако на сегодняшний день, люди которых обвиняли в двойном гражданстве работают в сакребуло Ахалкалаки.















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