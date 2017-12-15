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Замглавы МИД Грузии встретился с представителями аккредитованного дипломатического корпуса в Женеве


15.12.2017   12:07
Грузинская делегация в Женевских международных переговорах провела брифинг вместе с отделением ООН в Женеве и другими международными организациями для представителей аккредитованного дипломатического корпуса в Женеве.

Информацию распространяет министерство иностранных дел ведомства.

По данным ведомства, заместитель министра иностранных дел и руководитель грузинской делегации в Женевских международных переговорах Давид Дондуа ознакомил представителей аккредитованного дипломатического корпуса с подробной информацией о положении на оккупированных территориях с точки зрения безопасности, гуманитарных вопросов и защиты прав человека, ходе Женевских переговоров и мирной политики Грузии.






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