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Связанная с публичной информацией статья конституции будет откорректирована


15.12.2017   12:09
По словам председателя фракции «Грузинская Мечта» Мамуки Мдинарадзе, предложение министерства юстиции не будет учтено в той формулировке, которую они представили.

Как заявил журналистам Мамука Мдинарадзе, консультации по вопросу состоялись между правящей командой и представителями министерства юстиции.

«О конкретных деталях председатель парламента будет говорить на заседании комитета по юридическим вопросам. В конечном счете, мы примем такую статью, которой не наносится урон интересам ни одной из сторон – ни государству, ни права человека», — заявил Мдинарадзе.

По данным депутата, Статья в связи с публичной информацией в конституции будет корректирована.

Новые конституционные поправки будут обсуждаться на сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, после чего вопрос вынесут на пленарное заседание.

Министерство юстиции требует скорректировать 18-ую статью, которая касается затребования публичной информации. В частности, речь идет о внесении в конституцию записи о конфиденциальной информации.






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