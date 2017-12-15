Связанная с публичной информацией статья конституции будет откорректирована

15.12.2017 12:09 По словам председателя фракции «Грузинская Мечта» Мамуки Мдинарадзе, предложение министерства юстиции не будет учтено в той формулировке, которую они представили.



Как заявил журналистам Мамука Мдинарадзе, консультации по вопросу состоялись между правящей командой и представителями министерства юстиции.



«О конкретных деталях председатель парламента будет говорить на заседании комитета по юридическим вопросам. В конечном счете, мы примем такую статью, которой не наносится урон интересам ни одной из сторон – ни государству, ни права человека», — заявил Мдинарадзе.



По данным депутата, Статья в связи с публичной информацией в конституции будет корректирована.



Новые конституционные поправки будут обсуждаться на сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам, после чего вопрос вынесут на пленарное заседание.



Министерство юстиции требует скорректировать 18-ую статью, которая касается затребования публичной информации. В частности, речь идет о внесении в конституцию записи о конфиденциальной информации.















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