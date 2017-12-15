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ЕС не видит оснований для отмены санкций против РФ


15.12.2017   12:39
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены антироссийских санкций.

"Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс", - заявила она журналистам по итогам первого дня работы саммита ЕС.

При этом А.Меркель признала, что "удалось избежать дальнейшей эскалации" в ситуации на востоке Украины.

Ранее о продлении европейских санкций в отношении РФ заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", - написал он в своем микроблоге в "Твиттере".

Источник в Совете ЕС сообщил "Интерфаксу", что продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит существующие в настоящее время секторальные санкции без дополнений.

Дипломатический источник в институтах Евросоюза сообщил в четверг вечером "Интерфаксу", что официальное продление санкций Советом ЕС "в ближайшие дни будет практически техническим".

"Никаких обсуждений больше не ожидается. Государства-члены формально утвердят акт", - объяснил собеседник агентства.






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