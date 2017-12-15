Каладзе предоставит возможность обычным жителям Тбилиси принять участие в развитии города

15.12.2017 14:16 Мэрия Тбилиси разрабатывает проект под названием "Твоя идея мэру города", который предоставит возможность обычным жителям столицы принять участие в развитии своего города, заявил градоначальник Каха Каладзе.



Ранее мэр сказал, что целью правительства Тбилиси является максимальная координация с горожанами и анонсировал презентацию инновационной программы.



"Мы уже начали работать над проектом. Сегодня у всех есть доступ к интернету, и хочу предложить такой сервис – "Твоя идея мэру города". Знаю, что у многих есть желание принять участие в развитии города. Есть много видений и проектов. У каждого из вас будет возможность зарегистрироваться на этой конкретной платформе, представить идею, и, соответственно, мы поможем в осуществление этого проекта", — сказал Каладзе на встрече с молодежью.



По его словам, проект будет осуществлен для того, чтобы включить в развитие Тбилиси как можно больше граждан.



Встреча с молодежью прошла в рамках Демографического форума. В своем выступлении Каладзе заострил внимание на популяризации здорового образа жизни и необходимости улучшения демографического положения. По его словам, городское правительство сделает все для популяризации здорового образа жизни и поощрения молодежи в этом направление.



"Мы должны объяснить всем, насколько важно жить правильно. В последующие дни мэрия планирует осуществить много новых проектов. Во всех десяти районах мы планируем открыть мультифункциональные комплексы, в которых будут футбольные и баскетбольные площадки. Мы также планируем строительство молодежных центров", — отметил Каладзе.



Каладзе анонсировал реформы в мэрии Тбилиси сразу после вступления в должность мэра 12 ноября. На первом же заседании нового городского правительства Каладзе поручил руководителям горслужб начать работу для осуществления структурных реформ. На прошлой неделе Каладзе заявил, что процесс займет три месяца.



Каладзе планирует видоизменить или объединить часть городских служб. Он также намерен внедрить принцип "одного окна" при предоставлении услуг населению, а также сделать услуги доступными в онлайн режиме.



"Новости-Грузия"











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