Премьер Грузии выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на юге Франции

15.12.2017 14:39 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования правительству и народу Франции в связи с масштабной аварией на юге страны, жертвами которой стали четверо детей.



Вечером 14 декабря поезд протаранил школьный автобус на железнодорожном переезде недалеко от французского города Перпиньян. В результате произошедшего четыре ребенка погибли, а еще более 20-и человек пострадали.



«Глубоко скорблю в связи с трагической аварией в городе Перпиньян во Франции, завершившейся жертвами, среди которых, к сожалению, есть дети. Соболезную семьям погибших, народу и правительству Франции. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. В этой большой беде народ и правительство Грузии стоят рядом с ними», — говорится в обращении Квирикашвили, распространенном пресс-службой администрации правительства Грузии.



Причины столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции пока не установлены. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал «мобилизовать всю страну» на помощь пострадавшим.















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