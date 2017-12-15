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TI критикует поправки к «Закону о вещании» считая, что они негативно повлияют на медиа-среду и повышают риск коррупции


15.12.2017   15:08
Изменения в "Законе о вещании", принятые вторым чтением, окажут негативное влияние на медиа-среду - говорится в исследовании направленной организации "Международная прозрачность-Грузия". Исследование преследует целью изучение текущих процессов, и выявление существующих проблем в телекомпании в условиях нового менеджмента.

По словам представителя организации, Мамуки Андгуладзе, в рамках исследования были выявлены ряд проблемных вопросов.

"Прежде всего, поправки в "Законе о вещании", утвержденные вторым слушанием, негативно скажутся на медиа-среде. Согласно поправкам, "Закон Грузии о закупках" больше не будет применяться на закупки "Общественного вещателя", связанные с контентом, что увеличивает риск коррупции. Кроме того, время рекламы, и возможность размещения спонсорства на вещателе увеличились. У "Общественного вещателя" есть растущий и стабильный доход из бюджета. Его вход и без того на скудный рекламный рынок нанесет значительный ущерб частным телевидениям" - заявил Ангуладзе.

По его же словам, некоторые покупки ОВ порождают вопросы.

"Особо следует отметить тендер, выигранный компанией Гоги Хаиндрава на производство сериала. Гога Хаиндрава является приближенным бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, по заказу телевидения семейства Бидзины Иванишвили его компания сняла сериал об экс-президенте Грузии, "Герократия". Кроме того, проблемным является тендер по освещению, который выиграла компания Беры Иванишвили (директором которой является Гога Хаиндрава). Тендер на данное время прекращен, и Иванишвили передал светотехнику в подарок "Общественному вещателю" - заявил Мамука Андгуладзе.







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