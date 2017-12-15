Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Украины опровергает ведение переговоров о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию


15.12.2017   16:13
Министерство иностранных дел Украины не присутствует в переговорном процессе о возможной экстрадиции экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

"МИД не ведёт (переговоров - ИФ) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было", - сказал замминистра на брифинге в пятницу в Киеве.

В.Боднар пояснил, что запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру. "МИД не присутствует в этом процессе", - добавил дипломат.

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М. Саакашвили украинского гражданства.

5 декабря М.Саакашвили был задержан правоохранителями в своей квартире в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол не удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования и он был отпущен прямо в зале суда. При этом судья отметила, что это решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции в течение 5 дней. После этого Ю.Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда по мере пресечения для М.Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Заместители министра энергетики Грузии продолжают работать в министерстве экономики
Цулукиани: Правительство Грузии является одним из самых открытых и прозрачных среди членов партнерства
МИД Украины уверяет, что не контактировал с Грузией по экстрадиции Саакашвили
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна