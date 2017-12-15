МИД Украины опровергает ведение переговоров о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию

15.12.2017 16:13 Министерство иностранных дел Украины не присутствует в переговорном процессе о возможной экстрадиции экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.



"МИД не ведёт (переговоров - ИФ) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было", - сказал замминистра на брифинге в пятницу в Киеве.



В.Боднар пояснил, что запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру. "МИД не присутствует в этом процессе", - добавил дипломат.



Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М. Саакашвили украинского гражданства.



5 декабря М.Саакашвили был задержан правоохранителями в своей квартире в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.



Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж и намерен передать их на зарубежную экспертизу.



Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.



11 декабря судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол не удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования и он был отпущен прямо в зале суда. При этом судья отметила, что это решение может быть обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции в течение 5 дней. После этого Ю.Луценко заявил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию на решение Печерского суда по мере пресечения для М.Саакашвили.















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